"Яндекс" показал, как будет выглядеть новый офис в Москве

Фото: yandex.ru

В Москве продолжается строительство нового офиса компании "Яндекс". На сайте компании представили 3D-макет будущей штаб-квартиры.

Офис расположится на улице Академика Зельдовича. Он станет первым, построенным на указанной улице.

На территории располагающейся рядом каштановой рощи компания обустроит мини-парк с дорожками, лавочками и освещением. Первые этажи офиса и парк будут открыты для всех желающих.

Само здание будет 12-этажным с тремя зонами: подземной, общественной и офисной. Три нижних уровня займет парковка на 1 630 мест. Также внутри здания будет оборудована отдельная парковка для владельцев самокатов и велосипедов.

Проект офиса также предусматривает наличие бассейна, залов для йоги, танцев и других активностей. На втором этаже заработает ресторан и фуд-пространство для всех желающих. Также москвичи смогут посетить музей "Яндекса".

Третий и последующий этажи будут предназначены для сотрудников. Проектом строительства также предусмотрены зоны для медицинского персонала, детей, проведения встреч и переговоров, а также коворкинги.

На верхних этажах расположится открытая терраса с видом на Москву. Она будет опоясывать здание снаружи. Также подобное пространство расположится на крыше 12-го этажа.

Число лифтов в новом офисе составит около 70. Они будут предназначены для маломобильных посетителей, пожарных, а также использоваться в грузовых и других целях.

В настоящее время завершен монтаж конструкций подземной части штаб-квартиры "Яндекса". Площадь строящегося объекта составит 98 тысяч квадратных метров. Планируется, что новая штаб-квартира "Яндекса" будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.



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