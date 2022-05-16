"Яндекс" опроверг сообщения о переносе штаб-квартиры в Израиль

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В "Яндексе" не обсуждают возможность переноса своей штаб-квартиры из Москвы или перевода своего штата за пределы РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Так в компании прокомментировали распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что "Яндекс" планирует организовать эмиграцию своих сотрудников в Израиль.

В "Яндексе" отметили, что офис компании в Тель-Авиве функционирует уже много лет. Работающие там сотрудники отвечают за развитие инвестиционного сервиса Yango, образовательных проектов и беспилотных технологий. Также в компании пояснили, что продолжают нанимать людей на вакансии в Израиле.

"Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", – пояснили в "Яндексе".

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" сократила число работников с доступом к сведениям о пользователях после массовой утечки персональных данных. Информацию также перенесли в более защищенное хранилище.

