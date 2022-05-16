Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

10:59

"Яндекс" опроверг сообщения о переносе штаб-квартиры в Израиль

технологии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В "Яндексе" не обсуждают возможность переноса своей штаб-квартиры из Москвы или перевода своего штата за пределы РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Так в компании прокомментировали распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что "Яндекс" планирует организовать эмиграцию своих сотрудников в Израиль.

В "Яндексе" отметили, что офис компании в Тель-Авиве функционирует уже много лет. Работающие там сотрудники отвечают за развитие инвестиционного сервиса Yango, образовательных проектов и беспилотных технологий. Также в компании пояснили, что продолжают нанимать людей на вакансии в Израиле.

"Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", – пояснили в "Яндексе".

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" сократила число работников с доступом к сведениям о пользователях после массовой утечки персональных данных. Информацию также перенесли в более защищенное хранилище.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать