Дата-центр "Яндекса" в Финляндии перевели на резервное питание

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Дата-Центр "Яндекса" в финском Мянтсяля временно переведен на резервный источник электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах", – рассказали в компании.

В "Яндексе" подчеркнули, что дата-центр в Финляндии продолжает работу, сервисы доступны в штатном режиме.

Дата-центр в Мянтсяля был построен в 2014 году. За счет его системы охлаждения тепло от серверов применяется в отоплении жилых домов. За счет поставок тепла "Яндекс" возмещает часть затрат на электроэнергию.

Ранее в апреле стало известно, что компания "Яндекс" сократила число работников с доступом к сведениям о пользователях после массовой утечки персональных данных. Информацию также перенесли в более защищенное хранилище.