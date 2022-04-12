На площадке НКЦ применяют современные строительные технологии – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

При строительстве российского Национального космического центра на западе Москвы используются современные материалы и технологии. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Стройка ведется с применением передовых технологий, материалов и подходов к организации труда. Их внедрение позволяет существенно повысить качество и безопасность производства работ, коэффициент полезного действия каждого рабочего, а также увеличить скорость строительства", – заявил Бочкарев.

Кроме того, он рассказал о возведении 288-метровой башни с использованием системы самоподъемной гидравлической опалубки, когда нужная для выполнения бетонирования техника расположена на одной платформе.

"В качестве материала здесь применяется самоуплотняющаяся бетонная смесь, затвердевание которой происходит быстрее обычной за счет специально подобранного состава", – отметил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что при строительстве центра применяются средства малой механизации.

"Так, при монолитных работах применяются специальные пистолеты для вязания арматуры. Всего на площадке задействовано более 40 единиц строительной техники и оборудования. На площадке единовременно работают примерно 1 200 человек", – сообщил Кравцов.

В составе комплекса объектов центра площадью более 250 тысяч квадратных метров, кроме башни и корпусов низкоэтажной части, строятся здание конгрессно-делового центра и примыкающая к комплексу подземная автостоянка. Все сооружения НКЦ специалисты соединят между собой пешеходной галереей.

Ранее сообщалось, что начались работы по энергоснабжению Национального космического центра. Отмечалось, что в рамках работ запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов, которые обеспечат здания присоединяемой мощностью в объеме 22,3 мегаватта.

Ранее, 21 января, Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства НКЦ. На сегодняшний день уже готовы шестиэтажные корпуса комплекса, началось строительство седьмого этажа высотки научно-космического центра, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса".