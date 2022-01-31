Начались работы по энергоснабжению Национального космического центра – Бирюков

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты приступили к работам по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В настоящее время ведется работа по созданию научно-технологического кластера. <...> Доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью около 250 тысяч квадратных метров, перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта", – сказал заместитель градоначальника.
Он уточнил, что в рамках работ запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов, которые обеспечат здания присоединяемой мощностью в объеме 22,3 мегаватта. Суммарная протяженность кабельных линий составит 30 километров, 8 из которых будут проложены посредством горизонтально-направленного бурения, что позволит избежать разрытий.
Завершить работы планируется в июле – сентябре текущего года.
Ранее, 21 января, Сергей Собянин и Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра. К настоящему времени уже возведены шестиэтажные корпуса комплекса, началось строительство седьмого этажа высотки научно-космический центра, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса".
Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра
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