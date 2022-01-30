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Город

09:32

В Краснопахорском возведут вторую очередь конноспортивного комплекса

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вторую очередь конноспортивного комплекса построят в поселении Краснопахарском ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые корпуса будут выполнены в том же стиле, что и здания первой очереди. Для облицовки выбраны имитация деревянного бруса, натуральный камень, штукатурка нескольких оттенков", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что в рамках второй очереди комплекса планируют построить восемь конюшен. Появится также манеж с административно-бытовым комплексом и вспомогательными зданиями, например, ковочной и ветеринарным пунктом. Обустроить также планируют конкурное и тренировочное поля, гостевые домики и специальные тренажеры.

Общая площадь построек составит порядка 17 тысяч квадратных метров. Здания комплекса соединят удобными проходами и проездами, а прилегающую территорию озеленят.

Ранее сообщалось, что строительная готовность здания Международного центра самбо и бокса в "Лужниках" составляет 74%. По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, полностью готовы конструктив здания и кровля. А фасадные работы, устройство систем внутреннего водоотведения и водоснабжения, вентиляции и электроснабжения близки к финалу.

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