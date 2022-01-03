BMX-велодром на севере столицы планируют достроить до конца года

19:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
BMX-велодром на улице Ангарской на севере столицы планируют достроить до конца 2022 года, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"На участке площадью 6,2 тысячи квадратных метров реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроят пост круглосуточной охраны, организуют новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, обустроят три виража с подпорными стенами высотой до 3 метров и с покрытием из асфальтобетона, а также четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.
Также он рассказал, что в стадии строительства находятся 18 объектов спорта, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов.
Ранее Загрутдинов рассказал, что до конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект. В совокупности в них будут располагаться 37 бассейнов.
В частности, откроется теннисный клуб и международные центры самбо и бокса в "Лужниках", серфинг-парк "Волна" в Мневниках, ледовый дворец для центра спорта и образования "Самбо-70", спорткомплекс с экстрим-парком и зоной для воркаута в Некрасовке и другие
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