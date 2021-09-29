Центр спорта и образования "Самбо-70" ввели в эксплуатацию в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве ввели в эксплуатацию центр спорта и образования "Самбо-70". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На улице Губкина, доме 6, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс "Самбо-70". Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние 10 лет", – заявил он.

Площадь четырехэтажного здания составляет почти 4,8 тысячи квадратных метров. Комплекс разделен на административную часть и двухэтажное помещение с гимнастическим залом.

В здании также предусмотрены зал хореографии, аэробики и тренажерный зал, добавил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Рядом со спортивным комплексом размещена спортивная площадка, соответствующая нормативам ГТО. Кроме того, установлена площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола.

Ранее власти Москвы заключили договоры на размещение шести некапитальных спортивных объектов в разных районах города сроком до июля 2022 года. Займутся созданием спорткомплексов победители соответствующих торгов.