Три профессиональных футбольных поля построят в Москве до конца года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин объявил, что в Москве до конца текущего года построят три профессиональных футбольных поля.

"В Москве заканчивается программа по строительству футбольных полей в каждом округе Москвы. Семь из них уже сдано, три будет завершено в этом году, включая это футбольное поле, на котором мы находимся", – рассказал мэр во время посещения поля в районе Ясенево.

По словам градоначальника, новая арена будет доступна практически круглый год за счет системы подогрева под покрытием. Поле также оснастят раздевалками, административными помещениями и освещением.

Строительство футбольного поля в Ясеневе планируется закончить до конца 2021 года. Оно обустраивается внутри жилого квартала между улицами Паустовского и Ясногорская, рядом с общеобразовательной школой №1561.

Как уточняется, здесь разместят искусственное покрытие из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Рядом с полем установят трибуны на 498 мест и электронное табло.

Арену планируют использовать для занятий воспитанников московских спортивных школ: СШОР №63 "Смена", СШОР №46, "Центра спорта и образования Самбо-70", спортивного интерната "Чертаново". В свободное время поле будет доступно всем желающим.

Ранее в комплексе градостроительной политики и строительства рассказали о начале работ по созданию футбольного поля на реконструируемом стадионе "Москвич" в столице. Здесь вокруг самого поля расположатся беговые дорожки на 8 и 10 полос.