Бочкарев: работы по устройству футбольного поля ведутся на стадионе "Москвич"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по устройству футбольного поля начались на реконструируемом стадионе "Москвич" в столице, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Обновленный стадион "Москвич" получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведется монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Вокруг футбольного поля расположатся беговые дорожки на 8 и 10 полос. Под них уже подготовлена песочная насыпь. В легкоатлетическом ядре также появятся секторы для прыжков, метания копья, диска, молота и толкания ядра.

Бочкарев отметил, что в совокупности площадь стадиона "Москвич" вырастет до 9,7 тысячи квадратных метров (при 1,9 тысячи ранее). Завершить основные работы планируется в первой половине 2022 года, однако открытие может состояться досрочно.