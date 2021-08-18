В Москве появятся еще шесть новых спорткомплексов к июлю 2022 года

11:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Столичные власти заключили с победителями торгов договоры на размещение шести некапитальных спортивных объектов в разных районах города. Их планируется возвести к июлю 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 миллиона рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Уточняется, что новые спорткомплексы появятся на улице Твардовского (на территории парка "Москворецкий"), на улице Генерала Белобородова и в 8-м микрорайоне Митина, на Сколковском шоссе в Можайском районе, в Хлебниковском лесопарке, а также в 770-м Проектируемом проезде в Рязанском районе.
Победители торгов сами определят, какого типа спортивные сооружения они будут возводить. Однако они ограничены списком из 25 наименований, в числе которых спорткомплексы с универсальными залами, ледовым катком или регбийным полем, пейнтбольные полигоны и экстрим-парки.
Дизайн, архитектурные и конструктивные решения, а также размещаемое в комплексах оборудование они должны будут согласовать со столичным Департаментом спорта, а в случае получения одобрительного заключения направить его Департамент городского имущества.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве до конца текущего года построят три профессиональных футбольных поля. Одно из них будет расположено в районе Ясенево: оно обустраивается внутри жилого квартала между улицами Паустовского и Ясногорская, рядом с общеобразовательной школой №1561. На нем сделают искусственное покрытие из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Рядом с полем установят трибуны на 498 мест и электронное табло.
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