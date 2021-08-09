Бочкарев: на территории СК "Лужники" с 2014 года построено и реконструировано 22 объекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории олимпийского комплекса "Лужники" с 2014 года было построено и реконструировано 22 объекта. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"В этом году олимпийский комплекс отметил 65-летие. С 2014 года мы построили и реконструировали 22 объекта, в числе которых и БСА "Лужники", ставшая главной ареной ЧМ-2018 по футболу", – сказал Бочкарев.
По его словам, на данный момент также в "Лужниках" продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра и ледового дворца "Кристалл". Сейчас специалисты реконструируют универсальный спортзал "Дружба".
Как уточнил глава столичного Стройкомплекса, строительство центров самбо и бокса в "Лужниках" завершено почти наполовину. Сейчас продолжается установка панелей внешнего контура центра и монтаж инженерных систем. Также специалисты устанавливают трибуны в зрительных залах самбо и бокса.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в Москве до конца текущего года построят три профессиональных футбольных поля. По словам градоначальника, новая арена будет доступна практически круглый год за счет системы подогрева под покрытием. Поле также оснастят раздевалками, административными помещениями и освещением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: