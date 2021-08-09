Бочкарев: на территории СК "Лужники" с 2014 года построено и реконструировано 22 объекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории олимпийского комплекса "Лужники" с 2014 года было построено и реконструировано 22 объекта. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"В этом году олимпийский комплекс отметил 65-летие. С 2014 года мы построили и реконструировали 22 объекта, в числе которых и БСА "Лужники", ставшая главной ареной ЧМ-2018 по футболу", – сказал Бочкарев.

По его словам, на данный момент также в "Лужниках" продолжается строительство крупнейшего в Европе теннисного центра и ледового дворца "Кристалл". Сейчас специалисты реконструируют универсальный спортзал "Дружба".

Как уточнил глава столичного Стройкомплекса, строительство центров самбо и бокса в "Лужниках" завершено почти наполовину. Сейчас продолжается установка панелей внешнего контура центра и монтаж инженерных систем. Также специалисты устанавливают трибуны в зрительных залах самбо и бокса.

Ранее Сергей Собянин объявил, что в Москве до конца текущего года построят три профессиональных футбольных поля. По словам градоначальника, новая арена будет доступна практически круглый год за счет системы подогрева под покрытием. Поле также оснастят раздевалками, административными помещениями и освещением.