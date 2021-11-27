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Город

14:39

Четыре спортивных объекта планируют открыть в "Лужниках" в 2022 году

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на территории спортивного кластера "Лужники" в будущем году планируется открыть еще четыре крупных объекта, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы продолжаем формирование спортивного кластера в "Лужниках", где уже в следующем году заработают четыре крупнейших объекта – теннисный центр, ледовый дворец "Кристалл", универсальный спортивный зал "Дружба" и уникальный Центр самбо и бокса", – рассказал заммэра.

Он отметил, что Центр самбо и бокса, который начали строить в 2020 году, готов на 80%. Бочкарев выразил надежду на то, что в начале следующего года объект будет готов к эксплуатации.

По словам Бочкарева, за три года в столице построят еще 31 спортивный объект.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в городе через три года количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов достигнет порядка 150.

По словам градоначальника, половину спортивных объектов строят за счет городского бюджета, а другую половину – за счет частных средств. Собянин добавил, что столичное правительство наблюдает интерес со стороны частных инвесторов к спортивным проектам.

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