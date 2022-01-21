Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева.

По словам мэра Москвы, несмотря на пандемию, развитие города не останавливается, в частности реализуется крупнейший в городе проект по созданию научно-технологического кластера, включающего в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса.

"Около двух миллионов квадратных метров мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории будет, конечно, научно-космический центр, который возводится совместно с "Роскосмосом". Значительная часть его уже в монолите построена – шестиэтажные корпуса", – сказал градоначальник.

Он добавил, что специалисты приступили к возведению высотки. Построено семь этажей, с темпом около трех-пяти этажей в месяц их будут возводить дальше, чтобы в 2023 году передать этот объект "Роскосмосу".

В свою очередь, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" добавил, что в Национальном космическом центре для сотрудников создадут 20 тысяч рабочих мест.

"Мы рассчитываем, что непосредственный контакт молодых специалистов, студентов технических вузов с инженерами-конструкторами создаст уникальный синергетический эффект для выращивания нового поколения ракетно-космической области. <…> На этой территории мы рассчитываем собрать, действительно, потенциал самых разных наших предприятий для трансфера технологий", – сказал Рогозин.

Центральным элементом НКЦ будет высотная треугольная башня, напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке. Сейчас по низкоэтажной части комплекса завершаются монолитные работы. Ведется устройство кровли, монтаж внутренних инженерных систем и перегородок.

По высотной части комплекса ведутся монолитные работы на уровне восьмого этажа. На объекте задействованы 800 человек. Прилегающую территорию также благоустроят: появятся разнообразные общественные пространства, экспозиции под открытым небом, фонтаны.

Кроме того, проект предусматривает сохранение производственного комплекса ГКНПЦ имени Хруничева. На высвобождаемой территории разместится новый научно-производствеый кластер ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентами которого станут высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков "Роскосмоса". Часть территории используют под строительство социальных объектов и жилых домов для расселения местных жителей по программе реновации.

Ранее сообщалось, что в новом Национальном космическом центре появятся персональные кабинеты президента и премьер-министра РФ. Кроме того, информационный центр займет примерно 4 тысячи квадратных метров. Впоследствии там смогут принимать как официальные делегации и ученые группы, так и экскурсионные туры.