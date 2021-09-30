Бочкарев: завершается возведение основных конструкций четвертого этажа башни НКЦ

12:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершают работы по возведению основных конструкций 4-го этажа здания Национального космического центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Для завершения основных конструкций четвертого этажа высотной части НКЦ осталось закончить устройство, выполнить перекрытия между этажами. Пол, стены и колонны основных конструкций на этаже выполнены в полном объеме", – сказал он.
На строительстве объекта задействованы более 700 человек. В конструкции башни уже уложено порядка 8 500 кубических метров бетона, что составляет 17% от общего запланированного объема монолита.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что монолитные работы в малоэтажной части НКЦ выполнены почти на 95%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи – на 90%.
"Строительство 288-метровой высотной доминанты Национального космического центра ведется при помощи системы самоподъемной опалубки. Согласно технологии, на единой платформе размещается все оборудование, необходимое для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности на больших высотах на платформе предусмотрены защитные экраны ограждения", – пояснил он.
Один из крупнейших центров космической отрасли создается совместно с правительством Москвы и госкорпорацией "Роскосмос" по поручению Владимира Путина.
На площадке НКЦ будут объединены ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.
Помимо строительства НКЦ, предполагается развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 гектаров с особой экономической зоной, предприятиями научно-производственного кластера, конгрессно-выставочного центра, объектов по программе реновации, социальной и транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что специалисты согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала музея "Эрмитаж". Объект расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Строительство Национального космического центра завершат не ранее 2022 года
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