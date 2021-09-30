Бочкарев: завершается возведение основных конструкций четвертого этажа башни НКЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершают работы по возведению основных конструкций 4-го этажа здания Национального космического центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для завершения основных конструкций четвертого этажа высотной части НКЦ осталось закончить устройство, выполнить перекрытия между этажами. Пол, стены и колонны основных конструкций на этаже выполнены в полном объеме", – сказал он.

На строительстве объекта задействованы более 700 человек. В конструкции башни уже уложено порядка 8 500 кубических метров бетона, что составляет 17% от общего запланированного объема монолита.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что монолитные работы в малоэтажной части НКЦ выполнены почти на 95%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи – на 90%.

"Строительство 288-метровой высотной доминанты Национального космического центра ведется при помощи системы самоподъемной опалубки. Согласно технологии, на единой платформе размещается все оборудование, необходимое для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности на больших высотах на платформе предусмотрены защитные экраны ограждения", – пояснил он.

Один из крупнейших центров космической отрасли создается совместно с правительством Москвы и госкорпорацией "Роскосмос" по поручению Владимира Путина.

На площадке НКЦ будут объединены ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Помимо строительства НКЦ, предполагается развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 гектаров с особой экономической зоной, предприятиями научно-производственного кластера, конгрессно-выставочного центра, объектов по программе реновации, социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что специалисты согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала музея "Эрмитаж". Объект расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

