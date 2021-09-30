Бочкарев: монтаж водозащитных зонтов начался в вестибюле станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к монтажу водозащитных зонтов в эскалаторном тоннеле вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, водозащитные зонты являются элементом архитектурной отделки, который применяется при строительстве станций глубокого заложения.

"Его размещают в верхней части свода эскалаторных и станционных тоннелей. Строители осуществляют их монтаж вручную. Общая площадь установленных алюминиевых панелей составит 1 тысячу квадратных метров", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Бочкарева.

Он отметил, что в подземном вестибюле, который находится под Рижской площадью, также продолжаются отделка технических помещений и железобетонные работы в пешеходном выходе, примыкающем к действующему переходу к зданию Рижского вокзала и наземному павильону одноименной станции Калужско-Рижской линии метро.

По словам главы Стройкомплекса, параллельно на поверхности строят вентиляционные киоски, расположенные вдоль Новорижской эстакады ТТК.

Ранее сообщалось, что в составе ТПУ "Рижская" появится новый вокзальный комплекс высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Комплекс объединит две линии метро и три линии МЦД. Предполагается, что ТПУ станет основным хабом, обеспечивающим связь двух столиц.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют запустить в 2026 году. Запуск ВСМ позволит снизить нагрузку на главный ход Октябрьской железной дороги, а также Центральный и Петербургский транспортные узлы, что ускорит транспортировку грузов.