Новый вокзальный комплекс появится в составе ТПУ "Рижская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый вокзальный комплекс высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург появится в составе ТПУ "Рижская". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По ее словам, строительство вокзала позволит быстро и комфортно добираться до ВСМ-1 из любой точки города.

"Комплекс появится в составе ТПУ "Рижская", который объединит две линии метро и три линии МЦД. Транспортно-пересадочный узел станет основным хабом, обеспечивающим связь двух столиц. Направление Москва – Санкт-Петербург будет еще доступнее за счет сокращения времени в пути", – отметила Княжевская.

Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что после запуска ВСМ-1 время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит около 2,5 часа. Кроме того, поезда будут останавливаться на станциях Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская и на Ленинградском вокзале. На базе этих станций создадут крупные ТПУ с пересадками на городской транспорт.

В настоящее время данный проект разрабатывается. Он предусматривает реорганизацию площади около станции метро "Рижская". Реконструкция позволит по-новому организовать стоянку такси и общественного транспорта. Рассматривается и возможность продления трамвайной линии от Трифоновской улицы до Рижского вокзала.

Подготовить проект планируют к следующему году, а реализовать – к концу 2024 года.

В будущем появятся еще две высокоскоростные магистрали: Москва – Нижний Новгород – Казань (ВСМ-2) и Москва – Ростов-на-Дону – Адлер.

Ранее сообщалось, что ВСМ-1 планируют запустить в 2026 году.