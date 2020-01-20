Минтранс готов рассмотреть проект продления ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" до Хельсинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта России не получало предложений по продлению высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург" до Хельсинки, однако готово рассмотреть такую возможность в случае предоставления соответствующего проекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство готово рассмотреть данный вопрос при поступлении предложений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Финляндии заинтересовались запуском высокоскоростного сообщения по маршруту Москва – Хельсинки. Перспектива подобной инициативы обсуждалась в рамках встречи министра по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари с главой РЖД Олегом Белозеровым, прошедшей в Москве.

О заинтересованности финских властей в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между столицами государств заявлял еще в сентябре 2019 года посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.