Минэкономразвития поддержало проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, сообщает РБК.

"Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель", – сказал он, отметив, что правительство найдет деньги на проект. Орешкин пояснил, что кроме пассажирского сообщения есть целый ряд позитивных эффектов от проекта.

В частности, запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности. Сейчас грузы в Москву из Питера доставляются через Псков. К тому же ВСМ избавит аэропорты от перегруженности пассажирских перевозок.

Ранее РЖД предложили включить ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород в федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" с выделением из бюджета 600 миллиардов рублей. Общие инвестиции составят почти 2,3 триллиона рублей.

Пассажиропоток по ВСМ из Петербурга в Москву и обратно оценивается в 30,6 миллиона человек в год, на нижегородском направлении – 16,8 миллиона. Транзитный пассажиропоток – еще 662 тысяч.

РЖД планируют запустить высокоскоростные поезда в Нижний Новгород в 2024 году, в Петербург – в 2026 году. Они смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 километров в час. Средний тариф на проезд между двумя городами составит 3,4 тысячи рублей.