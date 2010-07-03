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Общество

15:57

РЖД планируют запустить ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 2026 году

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург намечен на 2026 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

"Санкт-Петербург – Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год", – сообщил он на заседании в Совете Федерации.

По словам Катцына, магистраль станет частью общего проекта ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. К строительству второго участка в РЖД готовы приступить уже сейчас. Срок запуска этой линии в магистральном плане – 2024 год.

Ранее сообщалось, что РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет 1,1 миллиарда евро. Планируется закупить 13 составов по 10 вагонов в каждом.

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