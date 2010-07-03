Межрегиональное метро. Как будут ходить поезда на ВСМ Москва – Петербург

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Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург смогут ходить как метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Скоростные магистрали".

Согласно концепции, они будут следовать по принципу "межрегионального метро". Для пассажиров будут доступны четыре класса обслуживания и гибкая тарифная сетка. Поезда по ВСМ будут доезжать из Москвы в Петербург в два раза быстрее "Сапсана".

Цена билета на проезд будет зависеть от времени и даты поездки. Также на цену повлияет то, насколько заранее пассажир приобрел билет, какое место и тип вагона выбрал.

Точные сроки реализации проекта по строительству магистрали определят после разработки проектной документации.

Сегодня между Москвой и Санкт-Петербургом курсирует несколько типов поездов. Самый быстрый – "Сапсан". Новая инфраструктура ВСМ предполагает в первую очередь использование именно высокоскоростного подвижного состава. При этом не исключается, что доступ на инфраструктуру может получить любой подвижной состав, который удовлетворяет требованиям.

Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России такой магистрали нет. В последние годы в качестве первого проекта РЖД готовили ВСМ Москва – Казань с пилотным участком Железнодорожный (Московская область) – Гороховец (Владимирская область).

Дмитрий Медведев ранее согласовал проект высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода. Она может стать первым участком ВСМ от Москвы до Казани. Скорость движения поездов на ВСМ будет достигать 400 километров в час, поэтому поездка в Казань займет всего 3,5 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что вопрос строительства ВСМ Москва – Казань окончательно не решен. Экономическую целесообразность этого проекта еще предстоит оценить.

До этого глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил, что с экономической точки зрения гораздо более эффективным может быть проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург.