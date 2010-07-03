Вопрос строительства ВСМ Москва – Казань окончательно не решен – Песков

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Вопрос строительства ВСМ Москва – Казань окончательно не решен. Экономическую целесообразность этого проекта еще предстоит оценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы, наверняка, меня спросите, что будет дальше с Москвой – Казанью, здесь окончательного решения не принималось", – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости. По словам Пескова, "будут продолжены работы по выяснению экономической целесообразности, экономических возможностей, своевременности".

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал проект высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода. Она может стать первым участком ВСМ от Москвы до Казани. Скорость движения поездов на ВСМ будет достигать 400 километров в час, поэтому поездка в Казань займет всего 3,5 часа.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил, что с экономической точки зрения гораздо более эффективным может быть проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, усомнился в экономической целесообразности строительства ВСМ от Москвы до Казани. При этом специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект подготовительных работ на участке будущей магистрали.