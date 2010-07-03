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13:17

Главгосэкспертиза одобрила проект подготовки участка ВСМ Москва – Казань

транспорт дороги строительство

13:17

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект подготовительных работ на участке будущей высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Об этом говорится в сообщении "Скоростных магистралей".

Уточняется, что эксперты внимательно изучили проектно-сметную документацию на проведение седьмого и восьмого этапов работ по строительству ВСМ. "По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", – цитирует сообщение РИА Новости.

В документах речь идет о подготовке территории для участка магистрали длиной более 14 километров, а также о строительстве там путей и станций: Нижний Новгород Технический ВСМ и Нижний Новгород Пассажирский ВСМ. Чтобы обеспечить тяговое электроснабжение дороги, к подстанции "Высоково" проложат воздушную ЛЭП протяженностью более 15 километров. Кроме того, организуют разноуровневые пересечения с автомобильными и железными дорогами.

Согласно проекту, перед началом строительных работ территорию освободят от расположенных на ней зданий и строений, расчистят от деревьев и кустарников. Там также проведут археологические исследования и проверят трассу на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В середине марта премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал проект магистрали до Нижнего Новгорода – участка ВСМ от Москвы до Казани. Протяженность магистрали составит примерно 790 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. Остановки планируют разместить через каждые 50–70 километров. С появлением ВСМ поездка из Москвы в Казань будет занимать 3,5 часа вместо нынешних 14-ти. В соответствии с планом развития инфраструктуры, первый участок магистрали до Нижнего Новгорода могут ввести в эксплуатацию до 2024 года, пишут СМИ.

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транспорт дороги строительство

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