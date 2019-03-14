Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода, пишет газета "Ведомости". Как уточнили изданию в правительстве, доклад о строительстве дороги подписан и направлен Владимиру Путину.

По информации газеты, ВСМ до Нижнего Новгорода обойдется в 621,5 миллиарда рублей, причем 200 миллиардов должны поступить из госбюджета и от РЖД. Если магистраль решат продлить до Казани, стоимость работ вырастет до 1,7 триллиона рублей.

По данным ТАСС, в РЖД рассчитывают, что кабмин примет решение по строительству ВСМ Москва – Казань в течение месяца. Протяженность магистрали составит примерно 790 километров, а скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час. Остановки планируют разместить через каждые 50–70 километров.

С появлением ВСМ поездка из Москвы в Казань будет занимать 3,5 часа вместо нынешних 14-ти. В соответствии с планом развития магистральной инфраструктуры, первый участок магистрали до Нижнего Новгорода могут ввести в эксплуатацию до 2024 года.