В Кремле опровергли сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань.
"Пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось. Говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, – неверно", – цитирует "Интерфакс" представителя Кремля. Он также отметил, что вопрос связан с экономической целесообразностью, по этой причине решения нельзя принимать с "бухты-барахты".
Стоимость проекта первого участка оценивается в 621,55 миллиарда рублей, из них 200 миллиардов должен предоставить бюджет, еще 200 миллиардов – РЖД, остальные средства – за концессионером, который пока не выбран.
Ранее РЖД представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной магистрали. Для пассажиров будут предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на поезд.
Также сообщалось, что конечной станцией для высокоскоростных поездов, следующих по маршруту Москва – Казань, может стать площадь трех вокзалов либо новый железнодорожный вокзал в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Рязанском проспекте.
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