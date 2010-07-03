В Кремле опровергли сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань.

"Пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось. Говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, – неверно", – цитирует "Интерфакс" представителя Кремля. Он также отметил, что вопрос связан с экономической целесообразностью, по этой причине решения нельзя принимать с "бухты-барахты".

Стоимость проекта первого участка оценивается в 621,55 миллиарда рублей, из них 200 миллиардов должен предоставить бюджет, еще 200 миллиардов – РЖД, остальные средства – за концессионером, который пока не выбран.

Ранее РЖД представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной магистрали. Для пассажиров будут предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на поезд.

Также сообщалось, что конечной станцией для высокоскоростных поездов, следующих по маршруту Москва – Казань, может стать площадь трех вокзалов либо новый железнодорожный вокзал в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Рязанском проспекте.