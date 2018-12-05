РЖД представили инновационные вокзалы ВСМ Москва-Казань

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"РЖД" представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании "Скоростные магистрали".

Пилотным участком первой в Росиии высокоскоростной железнодорожной магистрали станет часть дороги Москва-Гороховец стоимостью 621,5 миллиарда рублей. Цифровизация пройдет на большинстве процессов как в управлении, так и пользовании вокзалами ВСМ.

Для пассажиров на всех вокзалах будут предусмотрены сервисы финансовых услуг, билетный сервис, электронная навигация, система биометрического сканирования и цифровой посадки на поезд. Система будет продумана с учетом комфорта для пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Пересадочные узлы сформированы так, чтобы единый билет из пункта А в пункт Б давал возможность доступа к перехватывающим парковкам и другим видам транспорта. В проекте РЖД есть планы развития 15 территорий вокруг остановочных пунктов ВСМ Москва-Казань.