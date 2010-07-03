Путин не одобрил строительство ВСМ до Казани – СМИ

Владимир Путин усомнился в необходимости строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
Первый участок ВСМ должен был связать Железнодорожный и Гороховец. Окончательное решение примут после совещания 11 апреля.
Проект обсуждается на протяжении пяти лет. Вопросы вызывает его высокая стоимость – около 1,3 триллиона рублей. Кроме того, нет уверенности, что дорога окажется востребованной.
Кабмин во главе с Дмитрием Медведевым согласовал лишь первый участок ВСМ, который обошелся бы бюджету в 621,5 миллиарда рублей. При этом единодушия в правительстве не было. В частности, против проекта выступил министр финансов Антон Силуанов.
В свою очередь, президент поддержал позицию Минфина, предложившего построить платную трассу до Казани вместо ВСМ. Ее стоимость оценивают в 540 миллиардов рублей.
В январе вице-премьер Максим Акимов утверждал, что решение о строительстве скоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань примут до лета. По его словам, помимо строительства инфраструктуры, предстоит выбрать технологического партнера, который будет поставлять подвижной состав, и локализовать производство на территории страны.
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