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15:39

Решение по скоростной ж/д магистрали Москва – Казань примут до лета

власть транспорт

15:39

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что решение о строительстве скоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань правительство РФ примет до лета, сообщает ТАСС.

По словам Акимова, в ближайшие недели он предоставит доклад по проекту председателю правительства и президенту. В документе уточнены аспекты модели, предложенной РЖД.

"С моей точки зрения, мы находимся в очень небольшом временном окне, в который надо принять решение, – запускаем мы этот проект или нет", – отметил Акипов.

Он уточнил, что помимо строительства инфраструктуры, предстоит выбрать технологического партнера, который будет поставлять подвижной состав, и локализовать производство на территории РФ.

Акимов отметил, что к настоящему моменту сформирован ряд земельных участков, завершена проектная документация.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрили первый участок ВСМ Москва – Казань. Отрезок соединит подмосковный Железнодорожный с городом Гороховец Владимирской области.

Время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода сократится до 2 часов 5 минут. Магистраль проектируется как часть железной дороги "Евразия", расстояние от Берлина до Пекина поезда будут проходить за 2,5 дня.

власть транспорт

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