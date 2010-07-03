Проект ВСМ Москва – Петербург решили возродить

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Начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург поддержал Владимир Путин. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Президент также одобрил проекты объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле.

Отмечается, что положительная резолюция стоит на письме с соответствующим предложением от врио губернатора Северной столицы Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова. По их мнению, развитие сообщения на данном направлении важно с учетом постоянного роста пассажирских перевозок.

ВСМ включена в стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Кроме того, магистраль отвечает требованиям майского указа главы государства.

Показатели проекта предусматривают рост пассажиропотока до 33 миллионов человек. Это сократит время в пути до двух часов. Соглашение о строительстве ВСМ могут подписать на ПМЭФ-2019.

На сегодняшний день в России нет ВСМ. Первым проектом планировалась магистраль Москва – Казань. Глава Минфина РФ Антон Силуанов скептически относился к проекту и не видел в нем экономического смысла. Тем не менее на минувшей неделе Главгосэкспертиза одобрила проект подготовки участка ВСМ Москва – Казань.