В РЖД оценили стоимость проекта ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву обойдется в 2,3 триллиона рублей, сообщает "Коммерсант".

Из 2,295 триллиона рублей 1,59 триллиона пойдут на участок от Санкт-Петербурга до Москвы протяженностью 659 километров. Еще 530 миллиардов выделят на 421-километровый участок от Москвы до Нижнего Новгорода.

30,6 миллиарда рублей составят внебюджетные инвестиции, 1,659 триллиона – частные, преимущественно из инвестпрограммы РЖД. 600 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета. Проект претендует также на 347 миллиардов бюджетных субсидий до 2049 года.

Начало проектирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург поддержал Владимир Путин. Время в пути должно сократиться до двух часов. Предполагается, что ВСМ Москва – Нижний Новгород введут в эксплуатацию в 2024 году, а линию Москва – Санкт-Петербург – в 2026-м.

Поезда на ВСМ смогут ходить как метро. Для пассажиров будут доступны четыре класса обслуживания и гибкая тарифная сетка. Цена билета зависеть от времени и даты поездки. На цену повлияет и то, насколько заранее пассажир приобрел билет, какое место и тип вагона выбрал.