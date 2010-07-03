Эксперт заявил о необходимости ВСМ между Петербургом и Москвой

Эксперты заявили о необходимости строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Такое мнение высказал профессор МИИТ Анатолий Васильев, сообщает ИА "НСН".
"Нужна, конечно, такая магистраль, если смотреть на нее с точки зрения технического прогресса", – пояснил эксперт. В то же время он отметил, что "с точки зрения экономики, не все так однозначно". Этот вопрос требует дальнейшего обсуждения, добавил Васильев.
По словам представителя МИИТ, на строительство уйдет не менее пяти лет. "А о необходимой сумме даже и рассуждать не берусь, но нулей в этой цифре будет много", – признался Васильев.
Ранее СМИ писали, что возобновление проекта ВСМ, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, одобрил Владимир Путин. По предварительным оценкам, с запуском ВСМ пассажиропоток вырастет до 33 миллионов человек, а время в пути сократится до двух часов.
Отмечается, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом включено в стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Магистраль также отвечает требованиям майского указа президента.
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