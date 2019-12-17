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06:16

Обновленный "Сапсан" отправится из Москвы в Санкт-Петербург

город транспорт

Фото: Москва 24/Мартын Малкин

"Российские железные дороги" спустя десять лет после запуска "Сапсанов" представят обновленный интерьер высокоскоростного поезда.

Презентация состоится во вторник, 17 декабря на Ленинградском вокзале, откуда новый состав отправится в первый рейс, сообщили в пресс-службе РЖД.

Для пассажиров обновленных поездов будет доступно девять классов обслуживания, тогда как в предыдущей версии таких классов было семь.

"Специальные презенты будут не только для пассажиров модернизированного поезда, 17 декабря абсолютно все получат приятные подарки", – сказали в РЖД.

В поездах заменили цветовое оформление салонов и обивку сидений, а возле каждого кресла появились розетки и USB-разъемы, передает РИА Новости.

Кроме того, добавлена регулировка яркости освещения в зависимости от времени суток, заменены оконные затемняющие шторы и установлены кулеры с питьевой водой.

Также появилась отдельная детская игровая зона, специальные места для детских колясок и пеленальный столик.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее заявил, что в поездах дальнего следования появится новая концепция питания. Также планируется заменить вагоны-рестораны.

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