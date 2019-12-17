Обновленный "Сапсан" отправится из Москвы в Санкт-Петербург

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"Российские железные дороги" спустя десять лет после запуска "Сапсанов" представят обновленный интерьер высокоскоростного поезда.
Презентация состоится во вторник, 17 декабря на Ленинградском вокзале, откуда новый состав отправится в первый рейс, сообщили в пресс-службе РЖД.
Для пассажиров обновленных поездов будет доступно девять классов обслуживания, тогда как в предыдущей версии таких классов было семь.
"Специальные презенты будут не только для пассажиров модернизированного поезда, 17 декабря абсолютно все получат приятные подарки", – сказали в РЖД.
В поездах заменили цветовое оформление салонов и обивку сидений, а возле каждого кресла появились розетки и USB-разъемы, передает РИА Новости.
Кроме того, добавлена регулировка яркости освещения в зависимости от времени суток, заменены оконные затемняющие шторы и установлены кулеры с питьевой водой.
Также появилась отдельная детская игровая зона, специальные места для детских колясок и пеленальный столик.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров ранее заявил, что в поездах дальнего следования появится новая концепция питания. Также планируется заменить вагоны-рестораны.