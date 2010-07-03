РЖД проведет расследование после сообщений о взломе системы "Сапсана"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД проведут технологическое расследование после новостей о взломе системы поезда "Сапсан", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на РЖД.

В пресс-службе компании подчеркнули, что на сервере информационно-развлекательной системы (ИРЛ) поездов не хранится персональная информация пассажиров. Уточняется, что на мультимедийном портале есть только новости, фильмы, книги, музыка и тому подобное.

Для авторизации пользователь вводит только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. По закону эти сведения не относятся к персональным данным, объяснили в РЖД. Там обратили внимание, что сервис ИРС не связан с внутренней сетью РЖД или другими внутренними сервисами управления в поезде.

Ранее пользователь Сети рассказал о взломе Wi-Fi в "Сапсане" во время поездки из Санкт-Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности ZeroNights. По его словам, он "от скуки решил изучить" Wi-Fi состава. На взлом ушло 20 минут.