Новые вагоны-рестораны могут появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поездах дальнего следования появится новая концепция питания. Ее сейчас разрабатывают в РЖД. Также планируется заменить вагоны-рестораны, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на годовом итоговом заседании правления холдинга.

"По замене вагонов-ресторанов мы с вами говорили, но коллеги мне обещали в ближайшее время подготовить сам подход, поскольку меняются времена, сейчас нужно понимать, что означает ресторан, для чего и какая цель, мы хотим… просто питания или какие-то другие элементы", – приводит слова Белозерова ТАСС.

Руководитель управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Юрий Каськов, в свою очередь, отметил, что вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям.

"Эти сторонние компании и занимаются обслуживанием пассажиров, которые пришли поесть. Наверное, пришла пора по замене вагонов-ресторанов на новый тип. Мы это уже переодически где-то обсуждали", – цитирует Каськов РИА Новости.

Ранее на выставке "Транспорт России" был представлен макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Это плацкартный вагон с индивидуальным пространством, в котором полки разделены перегородкой в виде шкафа. Также у каждого пассажира есть свой личный стол и шторки на полках. Вагон рассчитан на 54 пассажира одновременно.

Кроме того, "Трансмашхолдинг" разрабатывает концепцию отелей на колесах – туристических поездов, в которых можно будет воспользоваться современным оборудованием и обустроить купе с учетом своих пожеланий.

Специалисты отмечали, что туристические поезда хотят оснастить современными IT-системами. Например, предварительный проект предусматривает использование устройств для распознавания лиц, электронных замков, видеодомофонов. Кроме того, в "умном" купе можно будет регулировать свет и температуру, заказать еду или обратиться к проводнику.

