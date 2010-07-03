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Москва 24

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Общество

17:27

Пассажиры РЖД смогут купить билет более чем за 90 дней до поездки

общество транспорт

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С будущего года в приложении РЖД появится возможность заказать билет более чем за три месяца до отправления поезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова директора по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгения Чаркина.

Услуга будет запущена на базе платформы "Инновационная мобильность". С 2020 года ее начнут внедрять на наиболее популярных направлениях: Москва – Санкт-Петербург и Москва – Сочи. Список направлений в дальнейшем будет только расширяться.

Ранее на выставке "Транспорт России" компания представила макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Это плацкартный вагон с индивидуальным пространством, в котором полки разделены перегородкой в виде шкафа. Также у каждого пассажира есть свой личный стол и шторки на полках. Вагон рассчитан на 54 пассажира одновременно.

В конце октября сообщилось, что первые обновленные вагоны купе и плацкарт с душем запустят в России 27 ноября. Первые подобные составы выйдут на маршрут Москва – Белгород.

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