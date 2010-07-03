"Ласточки" начнут курсировать между Внуково и Киевским вокзалом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания "Аэроэкспресс" запустит два электропоезда "Ласточка" на участке между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом.

Такое решение связано с тем, что маршрут аэроэкспресса от аэропорта Шереметьево до Одинцова был продлен, что значительно увеличило пассажиропоток на этом направлении. В связи с этим в компании решили обновить подвижной состав.

"На Шереметьевское направление было решено запустить двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности, а на Внуковском направлении – начать эксплуатацию поездов "Ласточка", – указывает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что расписание и время в пути аэроэкспрессов на Внуковском направлении не изменятся.

Ранее в РЖД сообщили, что во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Пассажиров попросили заранее ознакомиться с расписанием электричек.

