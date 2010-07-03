Между Шереметьево и Белорусским вокзалом запустят еще один двухэтажный поезд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый двухэтажный аэроэкспресс начнет курсировать между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом с 14 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

Поезда будут совершать несколько рейсов в день. До конца года компания планирует полностью заменить свой подвижной состав на этом направлении на двухэтажные поезда.

Новые поезда отличают улучшенная плавность хода, наличие мягких кресел с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками. Кроме того, в распоряжении пассажиров будут розетки, плазменные экраны и сеть Wi-Fi. Комфорт поездки обеспечат в том числе за счет климат-контроля с функцией обеззараживания.

Ранее сообщалось, что движение аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится в связи с плановыми работами на железной дороге. В ночь с 16 на 17 ноября ряд поездов, следующих по маршруту Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево, отменят. Еще один поезд в 21:00 из Шереметьево в Одинцово также отменят.

