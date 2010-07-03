Вестибюль станции метро "Фили" закрыли для пассажиров

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Восточный вестибюль станции "Фили" голубой ветки московского метро закрыли на выходные.

В пассажирской зоне платформы 9 и 10 ноября будет проходить отладка оборудования, сообщает пресс-служба метрополитена. Вестибюль откроется в 5:30 утра в понедельник, 11 ноября.

Москвичи временно не смогут пройти к выходу в город №3 – к улице 1812-го года и железнодорожной платформе "Фили".

"На время закрытия пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем станции, который находится в непосредственной близости от закрытого", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы намеренно проводят в выходные дни, когда поток пассажиров в общественном транспорте меньше.

Расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов до Внуково изменится с 11 ноября в связи с ремонтными работами.

До 15 ноября движение поездов на участке Тушино – Павшино будет организовано по соседнему пути, несколько электричек отменят на участках Москва – Павшино, Москва Нахабино, Тушино – Нахабино и Дедовск – Люблино.