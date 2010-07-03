Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево временно изменится

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Расписание движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится в связи с плановыми работами на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
В ночь с 9 на 10 ноября, а также с 16 на 17 ноября ряд поездов, следующие по маршруту Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево, отменят в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 00:01, 05:30 и 06:00, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:30, 23:00, 23:30, 0:01, 6:30. Еще один поезд в 21:00 из Шереметьево в Одинцово также отменят.
Помимо этого, часть поездов будут курсировать по измененному расписанию. Пассажиров просят заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.
Ранее сообщалось, что между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом с 9 ноября начнут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы. Новые поезда отличает улучшенная плавность хода, наличие мягких кресел с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками.
Кроме того, в распоряжении пассажиров будут розетки, плазменные экраны, сеть Wi-Fi. Комфорт поездки обеспечат, в том числе, за счет климат-контроля с функцией обеззараживания.
До этого говорилось, что аналогичные двухэтажные составы будут следовать в Шереметьево из Одинцова, а Белорусский вокзал будет назначен промежуточной остановкой. Новая система будет введена с запуском первого маршрута МЦД.
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