Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево временно изменится

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Расписание движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении изменится в связи с плановыми работами на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

В ночь с 9 на 10 ноября, а также с 16 на 17 ноября ряд поездов, следующие по маршруту Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево, отменят в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 00:01, 05:30 и 06:00, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:30, 23:00, 23:30, 0:01, 6:30. Еще один поезд в 21:00 из Шереметьево в Одинцово также отменят.

Помимо этого, часть поездов будут курсировать по измененному расписанию. Пассажиров просят заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.

Ранее сообщалось, что между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом с 9 ноября начнут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы. Новые поезда отличает улучшенная плавность хода, наличие мягких кресел с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками.

Кроме того, в распоряжении пассажиров будут розетки, плазменные экраны, сеть Wi-Fi. Комфорт поездки обеспечат, в том числе, за счет климат-контроля с функцией обеззараживания.

До этого говорилось, что аналогичные двухэтажные составы будут следовать в Шереметьево из Одинцова, а Белорусский вокзал будет назначен промежуточной остановкой. Новая система будет введена с запуском первого маршрута МЦД.

