Аэроэкспрессы от аэропорта Шереметьево продлят до Одинцова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Маршрут аэроэкспрессов от аэропорта Шереметьево продлят до Одинцова, поезда начнут курсировать уже в ноябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Подмосковный город и аэропорт соединят 40 пар поездов. Интервал отправления сохранится прежний – каждые 30 минут. Маршрут аэроэкспрессов пройдет в том числе через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити".

На участке от Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская и Беговая.

Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная и на Савеловском вокзале. От инновационного центра "Сколково" до аэропорта пассажиры смогут добраться за 1 час 20 минут, от делового центра "Москва-Сити" – за час.

По обновленному маршруту будут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности и комфортности производства швейцарской компании Stadler. "Аэроэкспресс" будет встроен в график МЦД.

Более 30 железнодорожных станций обновят к открытию МЦД. Работы проводятся на тех станциях, где нужен ремонт. Там заменят покрытие платформ, установят новые скамейки, урны и стойки экстренного вызова.