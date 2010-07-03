Расписание электричек ряда направлений МЖД изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Об этом говорится на сайте РЖД.

Так, с 15 по 19 ноября с 23:30 до 06:30 работы будут вестись на перегоне Бескудниково – Москва. На этот период движение поездов на участке организуют по соседнему пути. Некоторые поезда выведут из расписания на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Лобня, а также по два последних аэроэкспресса между Москвой и аэропортом Шереметьево.

В выходные, 16 и 17 ноября, отменят ряд поездов, курсирующих по маршруту Москва – Лосиноостровская. Ремонтные работы пройдут и на станции Москва-Сортировочная-Киевская. Некоторые поезда в связи с этим проследуют по другому маршруту.

С 18 по 30 ноября на участке Ворсино – Балабаново планируют заменить более 11 километров пути, поэтому также возможны некоторые изменения в расписании.

А с 17 по 20 ноября движение поездов на участке Тушино – Павшино организуют по соседнему пути. Ряд поездов выведут из расписания на участках Москва – Красный Балтиец, Москва – Нахабино, Москва – Новоиерусалимская, Москва – Румянцево, Тушино – Нахабино, а также Дедовск – Щербинка, Щербинка – Нахабино, и Дедовск – Люблино.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием электричек. Актуальное расписание можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что на участке между станциями Голутвин и Озеры Казанского направления МЖД запустили компенсационные автобусы. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. Автобусы будут курсировать до 31 декабря от начальных станций маршрута по расписанию поезда.

