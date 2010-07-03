Расписание электричек ряда направлений МЖД изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Об этом говорится на сайте РЖД.
Так, с 15 по 19 ноября с 23:30 до 06:30 работы будут вестись на перегоне Бескудниково – Москва. На этот период движение поездов на участке организуют по соседнему пути. Некоторые поезда выведут из расписания на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Лобня, а также по два последних аэроэкспресса между Москвой и аэропортом Шереметьево.
В выходные, 16 и 17 ноября, отменят ряд поездов, курсирующих по маршруту Москва – Лосиноостровская. Ремонтные работы пройдут и на станции Москва-Сортировочная-Киевская. Некоторые поезда в связи с этим проследуют по другому маршруту.
С 18 по 30 ноября на участке Ворсино – Балабаново планируют заменить более 11 километров пути, поэтому также возможны некоторые изменения в расписании.
А с 17 по 20 ноября движение поездов на участке Тушино – Павшино организуют по соседнему пути. Ряд поездов выведут из расписания на участках Москва – Красный Балтиец, Москва – Нахабино, Москва – Новоиерусалимская, Москва – Румянцево, Тушино – Нахабино, а также Дедовск – Щербинка, Щербинка – Нахабино, и Дедовск – Люблино.
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием электричек. Актуальное расписание можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что на участке между станциями Голутвин и Озеры Казанского направления МЖД запустили компенсационные автобусы. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. Автобусы будут курсировать до 31 декабря от начальных станций маршрута по расписанию поезда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: