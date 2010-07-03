В столице изменится работа общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В некоторых районах столицы изменится работа городского транспорта из-за ремонта трамвайных путей, а также из-за отмены временных маршрутов и корректировки графика движение автобусов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщается, с 16 ноября из-за ремонта путей не будут ходить трамваи между станциями столичной подземки "Красносельская" и "Бауманская" и улицей Радио. Речь идет о маршрутах № 24, 50 и Б. Вместо них можно будет воспользоваться автобусами № 037 и № 050. Они будут отправляться от станции "Авиамоторная" до "Комсомольской" и улицы Ольховской.
Временно изменится и маршрут нескольких трамваев. От Новогиреева через Лефортовский мост, улицу Радио и набережную Академика Туполева до Курского вокзала будет ходить трамвай № 37. Трамвай № 45 будет курсировать от Новоконной площади через Волочаевскую улицу, улицу Радио и набережную Академика Туполева до Курского вокзала. Маршрут № 50к будет ходить от платформы Каланчевская до "Новослободской".
Кроме того, изменения коснутся и маршрута ночного автобуса Н3. Он будет проходить участок от метро "Бауманская" до Комсомольской площади по Новорязанской улице.
Предполагается, что ремонт закончится в конце декабря текущего года.
Более подробную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно посмотреть на mos.ru.
Ранее стало известно, что расписание аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом изменится в ночные часы 15-19 ноября. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге. В ночь на 16, 18 и 19 ноября отменят поезда, следующие с Белорусского вокзала в 0:01 и 0:30, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 23:30 и 0:01.
Пассажиров попросили заранее ознакомиться с расписанием движения поездов. Это можно сделать на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс".
Во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек МЖД. С 15 по 19 ноября с 23:30 до 06:30 ремонтные работы будут вестись на перегоне Бескудниково – Москва.
На этот период движение поездов на участке организуют по соседнему пути. Некоторые поезда выведут из расписания на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Лобня.
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