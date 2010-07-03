Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится с 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 14 по 20 ноября. Это связано с ремонтными работами на одном из участков дороги. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Работы будут вестись с 09:20 до 16:20 на первом главном пути участка Дмитров – Яхрома. На этот период движение поездов на участке организуют по соседнему пути в реверсивном режиме.

Несколько электричек выведут из расписания на участках Москва – Икша, Москва – Лобня, Москва – Дубна, Яхрома – Дубна и Икша – Дмитров. У некоторых поездов изменятся время отправления и количество остановок на маршруте.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием электричек. Актуальное расписание можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что на участке между станциями Голутвин и Озеры Казанского направления МЖД запустили компенсационные автобусы. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК. Автобусы будут курсировать до 31 декабря от начальных станций маршрута по расписанию поезда.

