Расписание экспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом изменится по 19 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом изменится в ночные часы 15-19 ноября. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба "Аэроэкспресса".

В ночь на 16, 18 и 19 ноября отменят поезда, следующие с Белорусского вокзала в 0:01 и 0:30, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 23:30 и 0:01.

В ночь на 17 ноября отменят поезда, следующие с Белорусского вокзала в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 0:01, 5:30 и 6:00, а также отправляющиеся из Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:30, 23:00, 23:30, 0:01, 6:30 и поезд из аэропорта Шереметьево в Одинцово в 21:00.

В ночь на 16, 18 и 19 ноября из Шереметьево на Белорусский вокзал аэроэкспрессы отправятся 0:18 и 4:56, в ночь на 17 ноября – в 21:45, 22:23, 0:37, 4:51, 5:31, на маршруте Белорусский вокзал – Шереметьево – в 23:07, 23:25 и 1:01.

Пассажиров попросили заранее ознакомиться с расписанием движения поездов. Это можно сделать на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс".

Во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек МЖД. С 15 по 19 ноября с 23:30 до 06:30 ремонтные работы будут вестись на перегоне Бескудниково – Москва.

На этот период движение поездов на участке организуют по соседнему пути. Некоторые поезда выведут из расписания на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Лобня.