Собянин анонсировал строительство нового вокзала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один. Он будет предназначен для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он (вокзал. – Прим. ред.) появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4", – поделился планами градоначальник.

Он также подчеркнул, что в результате получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ.

Ранее сообщалось, что первый поезд выйдет на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург в 2026 году. По словам замглавы Минтранса Владимира Токарева, для проекта характерна экономическая эффективность. По данным Токарева, операционная безубыточность возможна уже к 2027-му, а прибыль начнет поступать с 2031 года.