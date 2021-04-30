Собянин рассказал о строительстве Национального космического центра

Фото: vk.com/mossobyanin

В настоящее время правительство Москвы и "Роскосмос" реализуют совместный проект по строительству Национального космического центра. Завершение работ ознаменует начало новой жизни для легендарного завода имени Хруничева, который в этом году отмечает 105-летие. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что завод Хруничева – одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны, однако прежде чем начать заниматься разработкой уникальной космической техники, специалисты завода производили автомобили и самолеты.

Собянин сообщил, что на базе Национального космического центра будет создан научно-технологический парк, который объединит на одной площадке научные организации и современные промышленные предприятия.

"Все это даст толчок дальнейшему развитию нашей космической отрасли", – заключил мэр.

Ранее сообщалось о старте работ по возведению высокоэтажной части Национального космического центра. Готовый НКЦ и производственная территория Центра Хруничева обеспечат предприятиям "Роскосмоса" порядка 20 тысяч рабочих мест.