23 января, 10:41Город
Строительство Национального космического центра в Москве завершится до конца 2024 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Национальный космический центр в Москве достроят до конца 2024 года, рассказал заммэра Андрей Бочкарев во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ.
Над созданием НКЦ работают госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы. Общая площадь будет превышать 250 тысяч квадратных метров.
"Уже завершен монтаж основных конструкций здания НКЦ, сейчас продолжаются отделочные работы в низкоэтажной части здания и монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля. В целом до конца года планируем завершить основные работы по возведению центра и подготовить его к запуску", – отметил Бочкарев.
По его словам, с открытием центра появится возможность расположить в одном здании главные организации ракетно-космической отрасли. Здесь будут находиться конструкторское бюро, выставочные центры и образовательный комплекс, уточнил Бочкарев.
Ранее заммэра рассказал, что шпиль здания состоит из 19 уровней железобетонных конструкций, полностью в монолите выполнены 16 из них. Общий проектный объем бетона навершия и шпиля – почти 1 300 кубометров. Когда будет завершено строительство, башня НКЦ, которая является ключевым элементом всего комплекса зданий, станет новой градостроительной доминантой северо-запада города, добавил он.
Общая площадь фасадных систем составляет 140 тысяч квадратных метров, из них 120 тысяч "квадратов" занимают светопрозрачные конструкции.
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