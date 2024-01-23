Строительство Национального космического центра в Москве завершится до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Национальный космический центр в Москве достроят до конца 2024 года, рассказал заммэра Андрей Бочкарев во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ.

Над созданием НКЦ работают госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы. Общая площадь будет превышать 250 тысяч квадратных метров.

"Уже завершен монтаж основных конструкций здания НКЦ, сейчас продолжаются отделочные работы в низкоэтажной части здания и монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля. В целом до конца года планируем завершить основные работы по возведению центра и подготовить его к запуску", – отметил Бочкарев.

По его словам, с открытием центра появится возможность расположить в одном здании главные организации ракетно-космической отрасли. Здесь будут находиться конструкторское бюро, выставочные центры и образовательный комплекс, уточнил Бочкарев.

Ранее заммэра рассказал, что шпиль здания состоит из 19 уровней железобетонных конструкций, полностью в монолите выполнены 16 из них. Общий проектный объем бетона навершия и шпиля – почти 1 300 кубометров. Когда будет завершено строительство, башня НКЦ, которая является ключевым элементом всего комплекса зданий, станет новой градостроительной доминантой северо-запада города, добавил он.

Общая площадь фасадных систем составляет 140 тысяч квадратных метров, из них 120 тысяч "квадратов" занимают светопрозрачные конструкции.



Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ