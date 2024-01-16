В Москве продолжается устройство 40-метрового шпиля башни здания НКЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра (НКЦ) продолжаются в столице. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что шпиль состоит из 19 уровней железобетонных конструкций, полностью в монолите выполнены 16 из них. Общий проектный объем бетона навершия и шпиля – почти 1 300 кубометров. Когда будет завершено строительство, башня НКЦ, которая является ключевым элементом всего комплекса зданий, станет новой градостроительной доминантой северо-запада города, считает он.

Как уточнил заммэра, рабочие завершили устройство основных конструкций навершия высотной части НКЦ. Сейчас готов монолит всех десяти уровней навершия 288-метровой высотки. Специалисты продолжают работы по монтажу несущих металлоконструкций фальцевой кровли.

Между тем генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков сказал, что в настоящее время ведется архитектурное оформление фасадов комплекса зданий НКЦ, а именно 12 корпусов разной этажности и 47-этажной башни.

"Все объекты в составе комплекса зданий НКЦ оформляются в единой архитектурной концепции – для внешней отделки используются светопрозрачные модульные фасады", – подчеркнул он.

Маслаков добавил, что общая площадь фасадных систем – 140 тысяч квадратных метров, из них 120 тысяч "квадратов" занимают светопрозрачные конструкции. По его словам, современные материалы и архитектурное стекло помогают подчеркнуть геометрию всего комплекса зданий.

Добавляется, что рабочие продолжают монтаж внутренних инженерных систем и современного оборудования. В частности, 60 пассажирских и 13 технических лифтов смонтировали в низкоэтажной части НКЦ, в высотной части в стадии монтажа находятся 13 скоростных лифтов с повышенной провозной способностью.

Проект Национального космического центра реализуется "Мосинжпроектом" в интересах правительства столицы и Госкорпорации "Роскосмос". Общая площадь комплекса зданий НКЦ – более 250 тысяч квадратных метров.

В конце ноября 2023 года специалисты завершили работы по черновой отделке в более 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ. К тому моменту на территории НКЦ было более чем на 50% выполнено устройство внутриплощадочных инженерных сетей.

В начале декабря прошлого года начался монтаж металлоконструкции навершия башни строящегося НКЦ. Специалисты монтировали конструкции на высоте 200 метров, используя в работе башенные краны.

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ