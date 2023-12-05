Стартовал монтаж металлоконструкций навершия башни Национального космического центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Филевский Парк начали монтировать металлоконструкции навершия башни строящегося Национального космического центра (НКЦ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время продолжается возведение навершия и шпиля 288-метровой башни Национального космического центра. Ведется устройство монолитных конструкций навершия – выполнено 8 из 10 уровней, строители приступили к монтажу металлоконструкций", – рассказал он.

На главной высотке НКЦ разместится 40-метровый шпиль. Сейчас специалисты монтируют конструкции на высоте 200 метров, используя в работе башенные краны, сообщил гендиректор застройщика "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

Для обеспечения безопасности работ компания использует современное оборудование, защищающее от ветра. Это позволяет вести строительство в круглосуточном режиме при любых погодных условиях.

В конце ноября специалисты завершили работы по черновой отделке в более 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ. К тому моменту на территории НКЦ было более чем на 50% выполнено устройство внутриплощадочных инженерных сетей.

Проект Национального космического центра реализуется в интересах столичного правительства и госкорпорации "Роскосмос". Его площадь составит более 250 тысяч квадратных метров.



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