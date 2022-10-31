Бочкарев: продолжается фасадное остекление зданий Национального космического центра

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Фасады зданий низкоэтажной части комплекса Национального комического центра продолжают остеклять, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, уже смонтировано около 15,7 тысячи квадратных метров модульных светопрозрачных фасадных конструкций. Бочкарев рассказал, что общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть, составляет свыше 140 тысяч "квадратов". Из них порядка 110 тысяч – светопрозрачные конструкции, выполненные преимущественно из модульных фасадных систем.

"Применение модульных систем значительно сокращает сроки производства строительно-монтажных работ", – сказал заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что утверждение проектных решений и выбор материалов будущих фасадов проводились на натурных образцах.

Кроме установки фасадных конструкций, в низкоэтажных корпусах идет монтаж инженерных систем, в частности водопровода, канализации, вентиляции, отопления, холодоснабжения, пожаротушения. Также специалисты приступили к монтажу кабелей несущих конструкций и кабельных лотков. Продолжается устройство кровли, внутренних стен и перегородок.

Ранее Бочкарев сообщал, что при строительстве российского НКЦ на западе Москвы используются современные материалы и технологии. По его словам, их внедрение позволяет существенно повысить качество и безопасность производства работ, коэффициент полезного действия каждого рабочего, а также увеличить скорость строительства.

Кроме того, он рассказал о возведении 288-метровой башни с использованием системы самоподъемной гидравлической опалубки, когда нужная для выполнения бетонирования техника расположена на одной платформе.

В составе комплекса объектов центра площадью более 250 тысяч квадратных метров, кроме башни и корпусов низкоэтажной части, строятся здание конгрессно-делового центра и примыкающая к комплексу подземная автостоянка. Все сооружения НКЦ специалисты соединят между собой пешеходной галереей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!